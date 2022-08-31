Погода в Тюмени 31 августа 2022 года: в последний день лета грядет тридцатиградусная жара, но с грозами

Погода в Тюмени 31 августа 2022 Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени, в последний день лета, 31 августа 2022 года, ожидается переменная облачность. Ночью в северных районах местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы, по югу преимущественно без осадков, но в отдельных районах туман, ветер юго-западный, 3 – 8 м/с, порывы местами до 14 м/с.

Погода в Тюмени 31 августа 2022 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Температура воздуха ночью +10…+15 С, днём местами кратковременные дожди, грозы и ветер южный с переходом на юго-западный 6 – 11 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем +25…+30 C, местами +19…+24 С.

По народному календарю 31 августа (18 августа по старому стилю) день великомучеников, святых Флора и Лавра. В этот день крестьяне не допускали к работе лошадей, а чистили их, мыли, заплетали гривы в косы и угощали лакомством. Поэтому в народе день Флора и Лавра прозвали «лошадиным праздником». В этот день заканчивали полевые работы и отмечали окончание сева праздничными гуляньями.