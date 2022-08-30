В Тюмени водитель маршрутки №76, битком набитой пассажирами, выехал на встречку и схлопотал штраф

В Тюмени водитель маршрутки №76, битком набитом пассажирами, выехал на встречку и схлопотал штраф Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Штраф в размере 5 тысяч рублей получил 50-летний водитель тюменской маршрутки №76. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, мужчина допустил грубое нарушение правил дорожного движения. А именно, около 16.30 он выехал на встречку, тем самым, поставив под угрозу жизнь людей. В это время на магистрали было полно машин.

На водителя составили административный протокол. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Учитывая, что это первое нарушение водителя, против него составили административный протокол и выписали штраф.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени у водителя маршрутки забрали права за пьяную езду. Правда, он их должен был сдать уже давно.