Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 августа 2022 года увеличилось на 727 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 августа 2022 увеличилось на 727 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 30 августа 2022 увеличилось ещё на 727 человек, включая 110 детей. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 207 336 человек.

По данным регионального департамента здравоохранения, за сутки от ковида излечились 323 человека (за весь период – 195 128 человек). На искусственной вентиляции легких находятся 4 человека, а под медицинским наблюдением – 7 747 человек.

Для больных ковидом развернуто 160 коек, свободный коечный фонд составляет 17,5 %. Также за сутки проведено 5 389 лабораторных исследований на коронавирус (всего с начала пандемии – 4 219 911). Первый курс вакцинации против короны прошли 1 301 914 человек, полный курс прошли 1 136 947 человек.