282-летняя сосна «Жемчужина тобольского леса» заняла второе место в конкурсе «Российское дерево года – 2022»

Фото: https://rosdrevo.ru/

Тюменская сосна «Жемчужина тобольского леса» заняла второе место в конкурсе «Российское дерево года – 2022» с результатом 8 635 голосов. Удивительное дерево уступило лишь шаляпинской ели из Ставропольского края, которая стала победителем национального конкурса с результатом 19 605 голосов. Третье место – оренбуржская «Царица-сосна», набравшая 7 571 голос, сообщили на официальном сайте конкурса.

Тобольская сосна. Фото: https://rosdrevo.ru/

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», 282-летняя сосна, растущая в тобольском лесу, представила Тюменскую область на конкурсе «Российское дерево года – 2022». По данным обследования, проведенного центром древесных экспертиз, высота сосны составляет 25 метров, диаметр ствола – 1,3 метра. Также она состоит в национальном реестре старовозрастных деревьев России и имеет всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы».