Тюменцы стали чаще покупать ноутбуки

Фото: МТС

В июле 2022 года жители Тюменской области купили на 25% больше ноутбуков, чем месяцем ранее, а наибольшую динамику показали модели от китайских производителей. К такому выводу пришли аналитики МТС, изучив потребительский спрос на лэптопы. Такая тенденция сейчас наблюдается по всей России.

Как сообщили эксперты компании, рынок ноутбуков постепенно восстанавливается. Помимо фактора сезонности, рост можно объяснить снижением тренда на экономию – россияне стали тратить накопленные деньги на электронику и другие товары. Спрос растет на многие категории техники – смартфоны, наушники, колонки и так далее.

Средняя стоимость купленного ноутбука в июле 2022 года составила 59 000 рублей. Самый большой рост показывают ценовые сегменты в 35 – 50 тысяч рублей и премиальные модели стоимостью свыше 80 тысяч рублей – за год они выросли на 8 и 3 п.п. соответственно.

Лидерами рынка ноутбуков в июле 2022 года в натуральном выражении стали HP с долей 21%, Lenovo – 18%, Acer – 14%, Asus – 13%, Honor – 9% и Huawei – 8%. Наибольшую динамику продаж показывают Honor и Huawei – за год их доля увеличилась на 4 и 5 п.п. соответственно.

Топ-10 самых покупаемых ноутбуков июля:

Honor MagicBook X15;

Lenovo Ideapad 3 15ITL05;

Lenovo Ideapad 3 14ADA05;

Huawei MateBook D15 (256 ГБ);

HP 15S-FQ2128U;

Apple MacBook Air (M1);

MSI GF63 Thin 11UC-255X;

Huawei MateBook D14;

Huawei MateBook D15 (512 ГБ);

Lenovo Ideapad Gaming 3-15IMH05.