Под Тюменью мужик, катавшийся пьяным на самоходном устройстве в одних трусах, попался гибэдэдэшникам

Под Тюменью мужик, катавшийся пьяным на самоходном устройстве в одних трусах, попался гибддшникам Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В селе Ситниково Омутинского района около 14 часов дня задержали 33-летнего селянина, который катался на самоходном устройстве после употребления самогона. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, мужика в одних трусах задержал наряд ДПС. Показания алкотестера составили 0,68 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Составлен административный материал за пьяное вождение.

А вот на таком устройстве катался мужик Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени по пути в аптеку задержали «министра аквариумов». Автомобиль со странными наклейками эвакуировали на спецстоянку.