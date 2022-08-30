Из Криводанова в Тюмень и обратно запустят дополнительный автобусный рейс с 1 сентября 2022 года

Из Криводанова в Тюмень и обратно запустят дополнительный автобусный рейс с 1 сентября 2022 Фото: Татьяна Коркина

Дополнительный автобусный рейс №105 из Тюмени в Криводанова и обратно запустят уже 1 сентября 2022 года. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, новый рейс будет отправляться от тюменского автовокзала в 7.25 и забирать пассажиров из Криводанова в 9.10.

По словам начальника Управления транспорта и дорожного хозяйства Главного управления строительства Тюменской области Александра Исакова, предложение о запуске рейса рассмотрено совместно со специалистами УАД и перевозчиком. Изучив пассажиропоток и промониторив загруженность рейсов, было принято положительное решение.

Дополнительный автобус будет курсировать между 9 утра и 9.30 вечера. А пока жители Криводанова могут уехать в Тюмень рано утром или вечером. При этом тем, кому надо быть в Тюмени в обед, приходится нанимать водителей.