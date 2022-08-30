Трагически погибшего главреда «Ишим ТВ» Елену Бочкареву похоронят в родном городе 1 сентября

Фото: Ишим ТВ

Похороны погибшей в страшном ДТП Елены Бочкаревой, которая являлась депутатом местной городской думы и главредом медиахолдинга «Ишим ТВ», пройдут 1 сентября в Ишиме. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, отпевание пройдет в 12 часов в Богоявленском соборе, а прощание с легендой региональной журналистики и похороны на ишимском кладбище запланированы на 14 часов.

Елена Бочкарева очень любила Ишим – город, в котором родилась, училась и работала. Именно здесь она начала свою трудовую деятельность, посвятила ему свой талант. Главной страстью Бочкаревой всю жизнь было телевидение. Своей страстью к работе она заслужила авторитет среди жителей Ишима и своих коллег.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что трагедия 28 августа унесла жизнь Елены Бочкаревой. Cмертельная авария произошла на 119-м километре трассы Пермь – Екатеринбург. Трактор МТЗ-82 с прицепом не дал автомобилю «БВД» выехать со второстепенной дороги. Елена скончалась на месте ДТП.