В Тюмени «ТОДЭП» и УК «Микрорайон Тюменский» выплатят 150 тысяч рублей мальчику, упавшему с самоката Фото: Татьяна Коркина

Ровно 150 тысяч рублей взыскал Ленинский районный суд Тюмени с АО «ТОДЭП» и ООО УК «Микрорайон Тюменский» в пользу Ольги В., законного представителя мальчика, упавшего с самоката около дома № 26 на улице Гольцова. ЧП произошло в мае 2021 года: ребенок упал с самоката и получил травму. Причиной падения стало попадание колеса в лоток для отведения поверхностных сточных вод – он не был оборудован решетками.

Как сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области, суд рассмотрел дело по иску прокурора Ленинского АО в интересах ребенка. Законный представитель мальчика обратилась в суд с просьбой о возмещении компенсации морального вреда. Когда ребенок упал с самоката, он получил закрытый перелом левой ключицы без смещения. В областной клинической больнице № 2 ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Решение суда пока в законную силу не вступило.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», тюменец взыскал с виновника ДТП, в котором погиб его отец, полмиллиона рублей. Дело рассмотрено с участием работника прокуратуры.