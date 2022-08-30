В районах Тюменской области две недели толком не будет работать ни телевидение, ни радио Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области с 14 по 29 сентября ожидаются перерывы в телерадиовещании, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Это связано с тем, что на объектах телерадиосети РТРС запланированы профилактические работы.

Посмотреть график проведения работ можно в мобильном приложении «Телегид» или на сайте смотрицифру.