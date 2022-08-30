Тюменцам рассказали, как подготовить детей к 1 сентября и настроить на занятия в течение учебного года

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В Тюмени обсудили, как подготовить ребенка к новому учебному году и настроить его на занятия. Экспертная встреча прошла в формате онлайн на совместной площадке городского портала «МегаТюмень» и издания «Комсомольская правда» – Тюмень».

В круглом столе «Снова в школу: как подготовить ребенка к новому учебному году и настроить его на занятия» приняли участие: начальник отделения пропаганды управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее» Елена Кашкарова, директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова и ведущий психолог регионального центра «Семья» Уна Журавлева.

Спикеры напомнили родителям и детям правила поведения школьников на улице, а также дали советы, как настроить ребенка на учебу после каникул.

Безопасность на дороге

Начальник отделения пропаганды управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова отметила, что с каждым ребенком, независимо от его возраста, нужно не просто проговорить правила поведения на дороге, а выбрать безопасный маршрут для школьника, взять его за руку и вместе с ним пройти этот путь. Это новая для него дорога после летних каникул. Теперь по ней он каждый день будет ходить в школу.

– Дорожные условия у нас меняются, строятся дороги, устанавливаются новые средства организации дорожного движения. Поэтому нужно вместе с ребенком пройти по тем маршрутам, новым для него после лета, которыми он теперь будет ходить каждый день. Это маршрут в школу и обратно, в магазин, в спортивные секции или любое другое учреждение дополнительного образования, – подчеркнула спикер.

Анжела Борисова добавила, что обязательно следует обратить внимание школьника на то, где и как правильно переходить дорогу. Если это регулируемые перекрестки, со светофором, начинать движение нужно на зеленый сигнал, и только после того, как ребенок убедился, что водители его пропускают.

– Что касается нерегулируемого пешеходного перехода, здесь могут быть проблемы. Ребенок точно должен знать: он может переходить дорогу, убедившись, что водитель его видит, пропускает, остановился. Только в этом случае он начинает переход. При этом каждую полосу движения нужно держать под контролем. Прошел одну, должен посмотреть, что там дальше, и так до конца дороги, пока он не закончит переход. Важно напомнить, что, переходя дорогу, нужно идти, а не бежать, снять наушники, не пользоваться телефоном, убрать зонтик и снять капюшон, – пояснила Анжела Ивановна.

Спикер подчеркнула, что исследование пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений региона сотрудники ГИБДД совместно с представителями других ведомств проводили все лето. Сейчас эта работа практически закончена. В целом патовых ситуаций нет, на территории всех образовательных учреждений оборудованы пешеходные переходы согласно новым стандартам.

– Улично-дорожная сеть готова к новому учебному году. Если у родителей, руководителей образовательных учреждений и педагогов есть замечания, следует обращаться в администрацию Тюмени и в ГИБДД. Мы рассматриваем поступающие запросы и принимаем соответствующие меры, – добавила Анжела Борисова.

Безопасность в интернете

Не оставили без внимания участники встречи и такие важные вопросы, как безопасность детей в интернете и возможности дистанционного взаимодействия с ребенком с помощью умных сервисов.

Как рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова, чтобы защитить ребенка от нежелательной информации и опасных звонков, у МТС есть НЕТАРИФ Junior, в который входит защита от спама, а также блокировка неподходящего контента.

– С номера ребенка не получится звонить и отправлять СМС-сообщения на платные короткие номера и подключать некоторые подписки. Зато для ребенка доступны полезные развивающие игры, мультфильмы, детские подкасты, аудиосказки, школьные электронные учебники, которыми можно в течение учебного года пользоваться бесплатно, – пояснила спикер.

Анастасия добавила, что тариф также открывает доступ к МТС Музыке с детскими подборками и МТС Библиотеке, где есть все для школьников любого возраста. С этого года в подписку также входит Logik Like – сервис с логическими головоломками, раскрасками, математическими и логическими заданиями.

– Также обезопасить ребенка и всю семью от спам-звонков поможет решение «Мы МТС». Работает так: вы подключаете тариф на свой номер и присоединяете к тарифу до пяти номеров членов вашей семьи. Общение внутри вашей семейной группы будет бесплатным, а функция по блокировке спама будет работать по умолчанию у каждого члена семьи. Личный совет: будьте всегда бдительны в интернете, и к этому же приучайте ребенка. Всегда берите паузу на принятие взвешенного решения, будьте осторожны при переходе на сторонние сайты, – призвала Анастасия Михайлова.

Она также рассказала про сервисы МТС, позволяющие постоянно находиться на связи с ребенком и отслеживать его местонахождение, что особенно актуально для родителей младших школьников. В МТС есть геолокационное приложение «МТС Поиск», которое поможет всегда знать о местонахождении чада. Можно отслеживать путь ребенка в школу и обратно, его перемещение во внеурочное время к друзьям, на секции и кружки с помощью инструмента «Геозоны».

– Он позволяет определить границы пространства рядом со школой, спортивным комплексом или офисом, которые посещают ваши близкие, чтобы приложение оповещало о входе или выходе подопечных из этих зон, – добавила Анастасия Михайлова.

Психологический комфорт

Настраивая ребенка на плодотворную учебу, родителям важно не переборщить с нагрузками и психологическим давлением на ребенка. По словам ведущего психолога регионального центра «Семья» Уны Журавлевой, родителям четко нужно понимать, что первоклассники, пятиклассники и старшеклассники – это совершенно разные возрастные группы школьников, и алгоритм взаимодействия с ними, настрой на мотивацию также должен быть разный.

– Здесь речь идет даже не столько про режим, сколько про родительскую поддержку. Хотя, безусловно, режим приветствуется, но тут тоже все индивидуально. Одни семьи придерживаются его все лето, другие никогда по нему не живут, – пояснила психолог.

Уна Журавлева отметила, что начало учебного года в одинаковой степени стрессовая ситуация и для детей, и для взрослых. Особенно, если ребенок идет в первый класс. Адаптация для маленьких школьников проходит тяжело, она может длиться до полугода. Насколько хорошо ребенок будет адаптироваться, зависит от родителей.

– Родителям важно понимать, что ребенок – это все-таки ребенок, а не машина, что для него это трудно. Он ходит в школу не только учиться, он там контактирует со сверстниками, с учителями. Важно, чтобы родители его максимально поддерживали и минимально ругали. Возможно, даже сняли с него некоторые домашние обязанности на первый месяц, – рекомендует спикер.

Она добавила, что некоторые первоклассники приходят из школы и просто падают на кровать без сил. Поскольку в течение дня им нужно контролировать себя: 40 минут сидеть на месте, поднимать руку, отвечать на вопросы учителя. Контролировать себя на перемене: никого не уронить, случайно не ударить в игре и т. д.

– Любого человека, который идет в школу, обязательно нужно поздравить с этим маленьким праздником, чтобы он запомнил этот день, запомнил приятные эмоции. И потом поддерживать в течение учебного года. Не ругать за оценки, не воспринимать успехи ребенка как должное, а подчеркивать его маленькие победы и достижения, – посоветовала психолог.

Полезный семейный досуг

О том, как родители с детьми могут интересно и весело провести, отвлечься от хлопот предстоящего учебного года, рассказала руководитель семейного проекта «Создавая будущее» Елена Кашкарова.

Так, 4 сентября в Тюмени пройдет V Семейный чемпионат по собиранию пазлов. В турнире могут принять участие семьи с детьми в возрасте от 5 до 10 лет включительно, проживающие на территории Тюменской области. К соревнованиям допускается команда из трех человек – мама, папа и ребенок.

– Традиционно много мероприятий у нас ориентировано на родителей подростков. Например, вопросы мотивации мы с психологами поднимаем на каждой сессии нашего Факультета осознанного родительства. Говорим о том, где ее найти и как сохранить, как помочь выпускникам справиться с экзаменами и чем родитель может помочь в профориентации, – отметила Елена Кашкарова.

Спикер рассказала, что в октябре 2022 года в онлайн формате пройдет мотивационный форум для подростков «Rocket Forum», экспертами которого выступают известные российские деятели.

– Они поделятся своими историями успеха, расскажут, какие качества и навыки помогли им, и что необходимо делать уже сейчас, чтобы стать в будущем успешным человеком, востребованным на рынке профессий, найти свое место в жизни, как реализовать свои мечты, обрести уверенность и при этом быть счастливым. В форуме можно будет принять участие в прямом эфире или посмотреть в записи на нашем канале, – добавила спикер.

В заключении экспертной встречи, участники сошлись во мнении, что важно максимально комфортно и без стресса войти в учебный процесс. При этом родители прежде всего должны стремиться сохранить с детьми хорошие, доверительные отношения. Быть рядом и поддерживать ребенка во всех аспектах его жизни.