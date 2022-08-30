В Тюмени пьяная жена пырнула ножом в живот такого же пьяного мужа Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено против 44-летней жительницы Тюмени, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Следствие выяснило, что в день преступления подозреваемая и ее муж распивали алкоголь и сильно поругались. Потасовка переросла во взаимные оскорбления, и тогда женщина схватила нож и пырнула им мужа в живот.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть полиции Тюмени. Врачи диагностировали у потерпевшего ножевое ранение и другие травмы. Теперь женщине грозит тюрьма на срок до десяти лет, её уже заключили под стражу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что тюменка ударила ножом в живот экс-возлюбленного и отправила его домой. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.