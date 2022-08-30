В Тюмени прекращены поиски пропавшего 72-летнего пенсионера, пропавшего в тельняшке и зимних ботинках Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени нашли сегодня, 30 августа, пропавшего накануне 72-летнего пенсионера Жохова Виктора Николаевича, 1950 г.р.

Напомним, мужчина 29 августа 2022 года ушел из дома в СНТ «Матмасский» и целый день о его местонахождении ничего не было слышно. Как сообщает поисковый отряд «Белая сова – Тюмень», пенсионер был одет в тельняшку, синюю джинсовую рубашку, темное трико и черные зимние ботинки.

Поисковики поблагодарили всех причастных за помощь в распространении информации.