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Звезды30 августа 2022 9:13

В Тюмени назвали имя нового гендиректора Тюменского концертно-театрального объединения

Руководителем стала Вероника Кирюшина
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: ТКТО

Фото: ТКТО

Новым генеральным директором Тюменского концертно-театрального объединения назначена Вероника Кирюшина, которая исполняла обязанности руководителя ТКТО с декабря 2021 года. По словам директора департаменте культуры Тюменской области Елены Майер, работа, которую проводят в регионе в рамках культуры, высоко оценивается и в регионе, и далеко за её пределами.

По данным пресс-службы ТКТО, в объединении Вероника Кирюшина работает уже четыре года. Первоначально она была первым замом, а затем дважды исполняла обязанности руководителя, поэтому «отлично знает все нюансы организации».

До перехода на работу в ТКТО Кирюшина занимала высокие посты в тюменском комитете по культуре, дворце молодежи «Геолог» и работала замдиректора департамента культуры администрации Тюмени.