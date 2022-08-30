В Тюмени задержали мужчину, который приставал к маленькой девочке, пока её мама занималась покупками Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени задержали 33-летнего мужчину, который подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности маленькой девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области. К счастью, ребенок не пострадал, но мотивы преступления со стороны подозреваемого пока не известны.

Напомним, накануне, 29 августа 2022 года, в ТРЦ «Гудвин» мужчина приставал к маленькой девочке, пока её мама занималась покупками. Подозреваемого в преступлении задержали, против него возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что заслуженному учителю России Алексею Левченко, пристававшему к 12-летним мальчикам, продлили «проживание» в СИЗО.