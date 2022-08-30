Специалисты УСТЭК завершили гидравлические испытания тепловых сетей Тюмени

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Специалисты УСТЭК в целях подготовки городской системы теплоснабжения к отопительному сезону 2022-2023 года полностью завершили гидравлические испытания.

– С 16 мая порядка 800 километров магистральных и разводящих теплосетей города прошли проверку на прочность и плотность в полном объеме. За весь период гидравлических испытаний всего выявлено и устранено 172 дефекта, горячее водоснабжение потребителям восстановлено в установленный срок. Проведенные мероприятия уменьшат вероятность возникновения инцидентов на тепловых сетях в предстоящий осенне-зимний период, – сообщил технический директор УСТЭК Евгений Мурзин.

Во время гидравлических испытаний наибольшее количество дефектов выявлено в Калининском административном округе. Повреждаемость данных сетей связана с техническим состоянием – сети проложены собственниками домов без соблюдения технических норм еще в начале 90-х годов и долгое время обслуживались ими самостоятельно. Спустя время сети были признаны бесхозными и переданы на обслуживание в УСТЭК. Наименьшее количество технологических дефектов зафиксировано на 2-м, 4-м и 5-м этапах в Ленинском и Центральном районах.

Во время проведения летних профилактических работ также проведены гидравлические испытания оборудования, ревизии и промывки тепломеханического оборудования, метрологические работы на 41 котельной и 184 центральных тепловых пунктах. Проведенные мероприятия обеспечивают надежное теплоснабжение потребителей и работу всех элементов системы теплоснабжения в зимний период.

Напомним, в текущем году испытания тепловых сетей Тюмени на прочность и плотность проходили в 7 этапов. С 2020 года УСТЭК применяет практику сокращения периода проведения гидравлических испытаний до 12 дней, по нормативам этот срок не должен превышать 14 дней. В течение такого времени проведены испытания на наиболее протяженных 1-м и 7-м этапах испытаний, продолжительность остальных пяти этапов составила 12 дней.

В настоящее время ограничение подачи горячего водоснабжения продолжает действовать в тех районах, где производятся капитальные ремонты сетей и реконструкции. Актуальные сроки окончания работ размещены на сайте УСТЭК.