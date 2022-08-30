Заслуженному учителю России Алексею Левченко, пристававшему к 12-летним мальчикам, продлили «проживание» в СИЗО

Фото: Центр информационно-библиотечного обслуживания населения Омутинского района

Омутинский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Омутинского района, заслуженного учителя Россия Алексея Левченко, который обвиняется в преступление против половой неприкосновенности в отношении малолетних мальчиков. Как сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области, по решению суда он будет находиться в СИЗО по 18 сентября 2022 года.

Фото: https://vk.com/omutinschool2

Напомним, 21 июня 2022 года в Омутинском задержали заслуженного учителя России Левченко Алексея Ивановича, учителя географии в местной второй школе. Причина – растление малолетних, рассказывает родительница одного из учеников. По словам местных жителей, у него была найдена флешка с порнороликами с участием детей.

Ранее мы сообщали, что заслуженного учителя России Алексея Левченко отправили в СИЗО на два месяца, то есть до 18 августа 2022 года. Соответствующее решение принял Омутинский районный суд на закрытом судебном заседании. Скандальному преподавателю географии предъявлено обвинение против половой неприкосновенности в отношении подростков.