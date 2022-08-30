В Тобольске директриса местной конторы задолжала двум работникам почти полмиллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего директора одной из местных фирм, который подозревается в полной невыплате зарплаты работникам более двух месяцев, сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области.

Установлено, что с апреля по август 2021 года директриса не платила полную зарплату и денежную компенсацию за неиспользованный отпуск двум работникам. В результате её преступления работники не получили более 450 тысяч рублей. Несмотря на то, что подозреваемая погасила часть задолженности по зарплате перед работниками, следователи делают все, чтобы долги были полностью погашены.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени руководитель фирмы полгода не платил зарплату сотрудникам и угодил под уголовку. К слову, задолженность перед людьми он почти полностью погасил.