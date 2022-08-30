Жительницу Тобольска, зарубившую топором мужа и спрятавшую его труп в подвале, отправят под суд

Топор, которым убили мужчину Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тобольске завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летней жительницы села Верхние Аремзяны Тобольского района, которая подозревается в убийстве супруга. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Подвал, в котором женщина закопала труп Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Следствие выяснило, что 17 июня 2022 года в частном доме на улице Менделеева женщина во время ссоры убила 57-летнего мужа топором. После этого его тело она засыпала землей в домашнем погребе. 20 июня 2022 года сестра потерпевшего заявила об исчезновении брата. Во время осмотра дома и прилегающей территории тело мужчины с рубленными ранами головы обнаружили в подвале дома.

Дом, в котором все произошло

Следователи СКР изъяли с места происшествия орудие убийства – топор. Женщина призналась в содеянном и рассказала, как убила своего мужа. Ее заключили под стражу по ходатайству следствия.