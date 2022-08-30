В Тюмени сутки ищут 72-летнего пенсионера, ушедшего из дома в тельняшке и зимних ботинках Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени разыскивают пропавшего 72-летнего Жохова Виктора Николаевича (1950 г.р.), который 29 августа 2022 года ушел из дома в СНТ «Матмасский» и до сих пор не вернулся.

Как сообщает поисковый отряд «Белая сова – Тюмень», пенсионер был одет в тельняшку, синюю джинсовую рубашку, темное трико и черные зимние ботинки. На вид Виктору Николаевичу 70 лет, рост 165 – 170 см, худощавого телосложения, короткие седые волосы, носит усы и бороду.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Виктора Николаевича, просят позвонить по телефонам:

02/102 – полиция, 8 (3452) 29-10-40 – дежурная часть ОП № 2 г. Тюмени, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень» или написать на почту poisksova@gmail.com.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о бесследном исчезновении 35-летнего Александра Мочалова, который пропал в Исетском районе.