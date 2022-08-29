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Происшествия29 августа 2022 17:00

В Тюмени задержали пьяного мужика, который отправился за добавкой алкоголя на скутере

Теперь ему грозит до 15 суток
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени задержали пьяного мужика, который пьяным отправился за добавкой алкоголя на скутере

В Тюмени задержали пьяного мужика, который пьяным отправился за добавкой алкоголя на скутере

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени на автодороге у микрорайона Молодежный инспекторы полка ДПС ГИБДД задержали 34-летнего мужчину за пьяную езду. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, мужчина распивал алкоголь на даче в Тюменском районе, но горячительное закончилось. Тогда мужик решил отправиться на скутере в магазин за добавкой, причем в нетрезвом виде и без водительских прав.

Скутер отправили на спецстоянку, а водитель может сесть на 15 суток или заплатить 30 тысяч рублей штрафа.

Отметим также, что за выходные сотрудники ГИБДД поймали на дорогах 58 пьяных водителей.