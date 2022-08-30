В Тюмени продлили сроки перекрытия дороги на Паровозной из-за продолжающегося ремонта

Сроки перекрытия автодороги на участке между домами №9 и №34 по улице Паровозной в Тюмени продлены до 9 сентября Фото: Тюмень - наш дом

Сроки перекрытия автодороги на участке между домами № 9 и № 34 на улице Паровозной в Тюмени продлены до 9 сентября 2022 года. Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это связано с производственной необходимостью при ремонте тепловой сети.

Объезжать участок можно по улицам Интернациональной, Транспортной и 9 Января. Участников движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что улицы Камышинскую и Смоленскую в Тюмени перекрыли с 8 августа по 22 сентября 2022 года из-за сноса долгостроя.