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Авто30 августа 2022 1:42

В Тюмени продлили сроки перекрытия дороги на Паровозной из-за продолжающегося ремонта

Теперь участок планируют открыть 9 сентября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Сроки перекрытия автодороги на участке между домами №9 и №34 по улице Паровозной в Тюмени продлены до 9 сентября

Сроки перекрытия автодороги на участке между домами №9 и №34 по улице Паровозной в Тюмени продлены до 9 сентября

Фото: Тюмень - наш дом

Сроки перекрытия автодороги на участке между домами № 9 и № 34 на улице Паровозной в Тюмени продлены до 9 сентября 2022 года. Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это связано с производственной необходимостью при ремонте тепловой сети.

Объезжать участок можно по улицам Интернациональной, Транспортной и 9 Января. Участников движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что улицы Камышинскую и Смоленскую в Тюмени перекрыли с 8 августа по 22 сентября 2022 года из-за сноса долгостроя.