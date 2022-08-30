В Тюменской области ищут 35-летнего Александра Мочалова, из особых примет – волосы с проседью

Фото: "ЛизаАлерт", Тюменская область

В Тюменской области разыскивают 35-летнего Мочалова Александра Валерьевича (1987 г.р.), который ушел из дома в селе Исетское 27 августа, и до настоящего момента его местонахождение не известно.

Приметы: рост 185 см, плотного телосложения, темно-русые волосы с проседью, карие глаза. Во что был одет – неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Мочалова, просят позвонить на номер 8(800) 700-54-52 или 112.