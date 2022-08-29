В Тюменской области линейки на 1 сентября 2022 года пройдут как обычно, но обязательно на открытом воздухе

В Тюменской области линейки на 1 сентября 2022 пройдут как обычно, но обязательно на открытом воздухе Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Линейки на 1 сентября 2022 года, классные часы, экскурсии и другие торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний, пройдут в традиционном формате. Однако, как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, при хорошей погоде лучше их максимально проводить на открытом воздухе.

Об ограничениях пока говорить рано: всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Напомним, что в Тюменской области в новом учебном году за парты сядут почти 243 тысячи школьников, тогда как год назад учеников было на 12 тысяч человек меньше. В первый класс пойдут более 26,5 тысячи человек, что чуть меньше, чем годом ранее. А вот количество будущих выпускников выросло почти на 200 человек – с 11 013 в 2021-м до 11 199 в 2022-м.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что с 1 сентября в Тюмени поднимется стоимость услуг в детских садах. Соответствующие изменения уже внесены в документ.