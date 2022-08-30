В Тюмени 37-летний мужик пересчитал зубы знакомому после взаимных оскорблений Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено против 37-летнего жителя Тюмени. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на фоне личной неприязни мужчина поругался со своим знакомым. Беседа перетекла в перепалку и взаимные оскорбления, а затем и в потасовку. Подозреваемый несколько раз ударил руками по лицу потерпевшего и сломал ему челюсть.

Информация о ЧП поступила в дежурную часть полиции из больницы, куда доставили побитого мужчину. Участковый уполномоченный полиции узнал, где находится буйный подозреваемый, и задержал его. Теперь ему может грозить до трех лет лишения свободы, мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что судимый тюменец сломал челюсть отказавшей в знакомстве девушке на улице Рижской. Также без челюсти едва не остался брат буйного жителя областной столицы. А два года назад сожитель жительницы Тюмени сломал ей челюсть за то, что она стала налегать на алкоголь.