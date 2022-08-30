Погода в Тюмени 30 августа 2022 года: тридцатиградусную жару «потушит» гроза

Какая погода будет в Тюмени 30 августа 2022 Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 30 августа, ожидается переменная облачность, ночью местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах туман. Ветер будет дуть западный, 3 – 8 м/с, температура воздуха ночью +9…+14 C, днём в северных районах местами кратковременный дождь и гроза. В южных районах преимущественно без осадков, ветер юго-западный с переходом на западный, 5 – 10 м/с, при грозе до 14 м/с, температура воздуха днем +25…+30…C.

Погода в Тюмени 30 августа 2022 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 30 августа – день памяти Святого Мирона, который служил пресвитером в Ахаии. В этот день наблюдали за приметами: если утром роса и туман, значит, будет хорошая погода. Крестьяне ко Дню Мирона заканчивали полевые работы, ведь начинался листопад и приближалась осень.

А ещё на Руси День Мирона называли «Вдовьи помочи». В этот день было принято помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным. В этот день крестьяне косили траву, кололи дрова на зиму, сжинали хлеб.