В Тюмени двое приятелей после выпитой водки изнасиловали инвалида III группы, сломав ей ребро Фото: Татьяна Коркина

До 26 октября 2022 года включительно в СИЗО отправили двух тюменцев – 40-летнего Андрея А. и 41-летнего Дениса М. Мужчины обвиняются в групповом изнасиловании, сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области. Решение о мере пресечения сегодня, 29 августа, вынес Центральный районный суд Тюмени.

По данным следствия, 25 августа 2022 года Денис привез свою знакомую, инвалида III группы, на дачу, в дом ранее судимого приятеля Андрея, и заявил, что до воскресенья они будут отдыхать. Женщина поняла, что может означать этот «отдых», но поздно спохватилась. Мужики напились водки и ночью избили и изнасиловали женщину.

Когда мужчины пошли допивать остатки, женщина сбежала и спряталась в бане на соседнем участке, где наутро её и обнаружил хозяин. Он вызвал скорую помощь и полицию, которая задержала насильников. Уже в больнице стало ясно, что негодяи изнасиловали её, избили и сломали ребро.