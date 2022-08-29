Банк Уралсиб увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке с господдержкой и семейной ипотеке Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Банк Уралсиб увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека с господдержкой» и программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми:

· до 30 млн рублей – в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

· до 15 млн рублей – в других регионах присутствия банка.

Кредитование на максимальные суммы осуществляется при условии субсидирования застройщиком.

Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку жилья в рамках программы «Ипотека с господдержкой» составляет 6,49% годовых, программы «Ипотека для семей с детьми» – 5,69% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка «КП»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 августа 2022 года насчитывает 219 точек продаж, 1440 банкоматов и 304 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.