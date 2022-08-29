Детсад в Тюменской области улучшил условия пребывания детей за счет увеличения электрической мощности

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«Россети Тюмень» выдали 47 кВт дополнительной мощности детскому саду «Сказка», расположенному в селе Омутинское Тюменской области. Благодаря этому в учреждении подключили систему обогрева пола на первом этаже и установили кондиционеры. Таким образом, во всех помещениях, где находятся дети, теперь будет осуществляться автоматический контроль температуры и влажности воздуха. Суммарный разрешенный объем мощности детсада теперь составляет 91 кВт.

Кроме того, в рамках мероприятий по технологическому присоединению к сетям энергетики произвели установку «интеллектуального» прибора учета. Отметим, что электроснабжение детсада организовано через трансформаторную подстанцию от питающего центра 110 кВ «Омутинка».

Технологическое присоединение к сетям – одна из приоритетных задач крупнейшего электросетевого предприятия Тюменского макрорегиона. «Россети Тюмень» уделяют особое внимание обеспечению электроэнергией социально значимых объектов. Подключение к сетям, в том числе строящимся по федеральным целевым программам учреждений, позволяет улучшать качество жизни в населенных пунктах.