В Тюменской области построят новый цех по производству газировки

Фото: личный телеграм-канал Федора Шишкина

В Тюменской области собираются построить новый цех по производству газировки. Его площадь составит 720 квадратных метров, а скорость конвейера – до 3,5 тысячи бутылок в час. Об этом сообщил глава Ишима Федор Шишкин, где и будет находиться предприятие.

Построить новый цех планируют на территории завода по производству пива и безалкогольных напитков. Данное решение принято в связи с уходом с российского рынка зарубежных компаний.

– Новый цех позволит существенно расширить линейку безалкогольных напитков. Для этого потребуется порядка 70 миллионов рублей инвестиций. Со своей стороны муниципалитет будет также оказывать необходимую поддержку. Главное, чтобы наши производства работали, люди были заняты, а в магазинах были представлены ишимские товары, – сказал градоначальник.

Разработка проекта уже началась. Ожидается, что производственная линейка позволит изготавливать самые разные газированные напитки, в том числе популярные и знакомые с детства: лимонад, дюшес, тархун.