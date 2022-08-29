1 сентября рэпер Konfuz выступит перед первокурсниками ТюмГУ

Фото: группа "1 сентября | День знаний ТюмГУ" в соцсети "ВКонтакте"

Рэп-исполнитель Михаил Маргарян, известный под псевдонимом Konfuz, выступит в Тюмени 1 сентября. Молодой артист исполнит свои лучшие хиты в Ледовом дворце перед первокурсниками Тюменского государственного университета.

– Приглашение находится в конвертах первокурсников, которые они могут получить 30 и 31 августа в едином деканате на улице Семакова, д. 18, – прокомментировали в пресс-службе управления студенческих коммуникаций ТюмГУ.

Кроме того, на Дне знаний с праздничной речью выступит ректор университета Иван Романчук, а также лучшие творческие коллективы учебного заведения.

Кстати, организовал концерт сам вуз.