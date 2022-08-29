В Тюмени на два месяца раньше срока завершилось благоустройство двора на улице Энергетиков

Фото: администрация Тюмени

В Тюмени на два месяца раньше срока завершилось благоустройство еще одной дворовой территории, расположенной у дома № 53 на улице Энергетиков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Раньше вдоль всего двора пятиэтажного дома проходили подземные сети теплотрассы, теперь их заменили, также положили газон, который разделил новый широкий проезд и один из тротуаров. Он появился вместо детской и спортивной площадок, которые нельзя установить на этой территории. А другую асфальтную пешеходную дорожку проложили вдоль многоквартирного дома. У каждого из его подъездов установили пандус, поручни, скамейку и урну.

Кстати, ходить на детские площадки маленькие жители могут к соседям – во дворы у домов № 51 на улице Энергетиков и № 2а на улице Пермякова.

– Вообще прелесть, вышел из дома и сразу на тротуаре! Прежде во дворе невозможно узко было, машины везде стояли. Чтобы попасть на тротуар, нужно было выйти из подъезда и перейти на другую сторону, – рассказала Мария Михайловна, прожившая в этом доме 16 лет.

По словам заместителя руководителя управы Ленинского административного округа Юрия Верхоланцева, преображение двора – это инициатива самих жителей, которые прошли длинный путь: провели общее собрание собственников, несколько раз собирались для обсуждения и согласования проекта и наконец получили долгожданный результат.