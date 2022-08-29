Фото: администрация города Тюмени

Тюменцам не рекомендуют купаться в озере Круглое. Об этом сообщили в пресс-службе управления по экологии департамента городского хозяйства.

– За последнюю неделю в рамках мониторинга качества и безопасности воды, проводимого Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области, выявлено несоответствие гигиеническим нормативам на водном объекте озеро Круглое, – прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что безопасно купаться можно только в тех водоемах, которые получили разрешение областного Роспотребнадзора. В границах Тюмени санитарно-эпидемиологические заключения выданы только трем объектам : АО «База отдыха «Верхний Бор» (Верхнее Кривое озеро), АНО ООЦСТ «Серебряный бор» (Нижнее Кривое озеро) и ТРОО «Центр закаливания и плавания в холодной воде «Аквайспорт» (Липовое озеро).

Вместе с тем обращаем ваше внимание, что, в соответствии с распоряжением администрации города от 08.06.2017 № 370, купальный сезон закрыт.