Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 августа 2022 9:40

Тюменцам не рекомендуют купаться в озере Круглое

Вода в нем не соответствует гигиеническим нормам
Марина Прохорова
Фото: администрация города Тюмени

Фото: администрация города Тюмени

Тюменцам не рекомендуют купаться в озере Круглое. Об этом сообщили в пресс-службе управления по экологии департамента городского хозяйства.

– За последнюю неделю в рамках мониторинга качества и безопасности воды, проводимого Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области, выявлено несоответствие гигиеническим нормативам на водном объекте озеро Круглое, – прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что безопасно купаться можно только в тех водоемах, которые получили разрешение областного Роспотребнадзора. В границах Тюмени санитарно-эпидемиологические заключения выданы только трем объектам : АО «База отдыха «Верхний Бор» (Верхнее Кривое озеро), АНО ООЦСТ «Серебряный бор» (Нижнее Кривое озеро) и ТРОО «Центр закаливания и плавания в холодной воде «Аквайспорт» (Липовое озеро).

Вместе с тем обращаем ваше внимание, что, в соответствии с распоряжением администрации города от 08.06.2017 № 370, купальный сезон закрыт.