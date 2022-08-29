В Тюменской области появятся 48 спортивных объектов Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области в этому году планируют ввести в эксплуатацию 48 силовых и турниковых комплексов, а также спортивно-игровых площадок. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства Тюменской области.

К концу года в микрорайоне № 15 Тобольска начнет работу крытый бассейн. Возобновят деятельность и 10 объектов спортивного и дополнительного образования в Тюмени, поселках Червишево и Успенка, в Ишиме и поселке Октябрьский Ишимского района.

А в 2023 году в поселке Боровский начнет работу лыжероллерная трасса. В Заводоуковском городском округе, Казанском, Викуловском, Бердюжском районах, Ишиме, Ялуторовске и Тюмени запланирован капитальный ремонт 12 объектов дополнительного образования и спорта.