Житель Тюменского района убил своего 69-летнего собутыльника

Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Житель рабочего поселка Винзили Тюменского района обвиняется в убийстве своего знакомого. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Это произошло в рабочем поселке Винзили 26 августа. Обвиняемый и 69-летний потерпевший вместе выпивали на веранде частного дома на улице Первомайской. Между мужчинами возникла ссора, и злоумышленник несколько раз ударил знакомого ножом в шею и грудь. Раны оказались смертельными.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 62-летнего жителя Тюменского района, сейчас он заключен под стражу.

– Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, – уточнили в ведомстве.