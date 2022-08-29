Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 29 августа 2022 года: заболели 916 человек Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 916 человек. С начала периода количество заболевших достигло 206 615.

При этом в больницы региона госпитализировано 23 человека, скончались – ноль. Всего с начала пандемии умерли 4 341 человек.

В России выявлено 39 658 человек с COVID-19, госпитализировано 1 988. Всего в стране зарегистрировано 19 445 581 случай. За сутки умерли 77 человек с ковидом, а за весь период зарегистрировано 384 160 смертельных случаев.