В Тюменской области могут построить межвузовский кампус Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области могут построить межвузовский кампус, так как регион входит в десятку самых молодых регионов страны. Здесь проживает, приезжает на обучение и работу много молодежи. Так считает заместитель председателя комитета Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Ульянов. По его мнению, кампус очень востребован и пустовать точно не будет.

– Давайте будем исходить из того, что есть поручение президента РФ Владимира Путина о создании в России не менее 25 кампусов. На это будут направлены федеральные и региональные средства, – пояснил он.

Это позволит решить ряд неразрешенных вопросов, например нехватку студенческих общежитий. Благодаря кампусу жилищный вопрос и для студентов, и для преподавателей должен решиться.

Кроме того, наличие кампуса повысит уровень образования и подготовки студентов, поскольку в рамках кампуса планируется создать различные лаборатории, пространства, где будут заниматься наукой.

– Новый кампус – серьезная перспектива для подготовки молодых специалистов. Практика показывает, что после учёбы какая-то часть молодежи остаётся в городе, где получали образование. Мы рады, если студенты, которые приезжают к нам учиться, останутся в Тюменской области на постоянное место жительство, – отметил Ульянов.

Кстати, в работе над проектом кампуса участвуют жители Югры, Ямала и юга Тюменской области.