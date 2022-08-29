В Тюмени вандалы разбили стеклянную дверь шахматного клуба на Цветном бульваре

Фото: паблик "ЧС Тюмень Отзовик"

В Тюмени вандалы разбили стеклянную дверь бесплатного спортивного шахматного клуба «Ладья». Об этом сообщили в популярной городской группе в соцсети «ВКонтакте».

«Кому-то помешал бесплатный шахматный клуб на Цветном бульваре», – прокомментировал подписчик паблика и прикрепил фотографии с места событий.

Фото: паблик "ЧС Тюмень Отзовик"

На фото видно разбитое стекло с упавшим внутрь помещения объявлением о режиме работы, а также следы крови, предположительно, виновника происшествия. По техническим причинам клубу пришлось временно остановить работу. Местные жители шокированы произошедшим, кто-то из тюменцев рассказал, что сам иногда заходил поучаствовать в играх.

«Бывало играл, когда было время. Сам куратор – пожилой мужчина, добрый. Кто мог такое сделать, это не понятно, каким умом обладать нужно», – написал в комментариях житель Тюмени.