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Происшествия29 августа 2022 4:47

На трассе Тюмень – Омск из-за аварии частично ограничили движение

Здесь столкнулись Chevrolet и УАЗ, пострадали оба водителя
Виктория Терина
Авария на трассе Тюмень – Омск

Авария на трассе Тюмень – Омск

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Из-за ДТП частично ограничено движение на 100-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск под Заводоуковском. Об этом сообщили в окружной Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, на этом участке столкнулись «Шевроле» и УАЗ, пострадали оба водителя. Причина – нарушение правил обгона.

По последним данным регионального ведомства, сейчас движение на автодороге полностью восстановлено.

До этого движение было организовано в реверсивном режиме.