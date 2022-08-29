На трассе Тюмень – Омск из-за аварии частично ограничили движение

Авария на трассе Тюмень – Омск Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Из-за ДТП частично ограничено движение на 100-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск под Заводоуковском. Об этом сообщили в окружной Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, на этом участке столкнулись «Шевроле» и УАЗ, пострадали оба водителя. Причина – нарушение правил обгона.

По последним данным регионального ведомства, сейчас движение на автодороге полностью восстановлено.

До этого движение было организовано в реверсивном режиме.