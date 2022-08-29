Погода на 29 августа 2022 года в Тюмени: днем до +30 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 29 августа, в Тюмени ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днём преимущественно без осадков, ветер западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днём потеплеет до +25...+30 градусов.

Подробный прогноз смотрите в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

На Руси про этот день говорили: «Третий Спас хлеба припас», – и пекли караваи из нового урожая зерна. Кроме того, было принято чистить источники и колодцы, пить подземную воду. В это время наблюдали за отлетом птиц, особенно ласточек и журавлей. Считалось, что ласточки улетают на юг в три этапа – в три Спаса. Если же на Спаса улетят журавли, то уже на Покров будет мороз.