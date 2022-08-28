С начала года тюменские почтальоны приняли на дому около 360 тысяч платежей Фото: Татьяна Коркина

С начала года тюменские почтальоны приняли на дому около 360 тысяч платежей за коммунальные и иные услуги. Это пятая часть от всех платежей, принимаемых в почтовых отделениях.

Жители Тюменской области смогли, не выходя из дома, с помощью почтальонов оплатить не только коммунальные услуги, но налоги, штрафы ГИБДД, услуги образовательных заведений.

Это актуально для маломобильных граждан, пожилых и тех, кто проживает в отдалённых населённых пунктах.

- Проект по обеспечению тюменских почтальонов смартфонами и переносными контрольно-кассовыми терминалами стартовал в сентябре 2018 г. За это время услуга по приёму коммунальных платежей и оплаты сотовой связи на дому стала доступна и востребована жителями практически на всех территориях Тюменской области, а объёмы платежей выросли более чем в два раза, - отметил директор УФПС Тюменской области Сергей Симайченков.

Отмечается, что объём предоставляемых почтальонами услуг растет ежегодно.