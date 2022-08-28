Тюменскими школьниками расскажут о дорожной безопасности

ГИБДД просит родителей перед учебным годом поговорить с детьми о ПДД Фото: Юлия Кучеренко

Сотрудники ГИБДД призывают провести уроки дорожной безопасности с тюменскими школьниками.

У родителей перед отправкой детей в школу еще есть время повторить с ними правила дорожной безопасности и выбрать безопасный маршрут от дома до школы. Сделать это необходимо, даже если родители уверены, что их ребенок соблюдает ПДД.

- Важно объяснить ребенку приоритет регулируемого пешеходного перехода перед нерегулируемым, почему нельзя бежать через дорогу и пользоваться во время перехода проезжей части наушниками и телефоном - отметили Госавтоинспекции Тюменской области.

Кстати, сотрудники ГИБДД не останутся в стороне. Они не только проведут с детьми уроки дорожной безопасности, но и, в помощь родителям, сделают наглядные «дорожные шпаргалки», которые взрослые смогут переслать детям в мессенджерах.

В этом году на дорогах Тюменской области пострадали 284 ребенка, двое детей погибли, это не намного меньше, чем годом ранее. Каждый четвертый пострадавший ребенок - пешеход, каждый второй – пассажир автомобиля.