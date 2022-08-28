Тюменская студентка поедет в тур победителей фестиваля «Российская студенческая весна»

Фото: паблик в соцсети "Российская студенческая весна"

Тюменская студентка Кристина Тихонова примет участие в гастрольном туре победителей фестиваля «Российская студенческая весна». Кристина является лауреатом первой степени вокального направления фестиваля с авторской песней «КПЗК» и студенткой Тюменского государственного института культуры.

Гастрольный тур победителей «Российской студенческой весны» стартует 1 сентября в Томске. 150 призеров юбилейного фестиваля представят шоу-программу в пяти крупных городах Сибирского федерального округа России. Участниками концертной программы стали победители «Российской студенческой весны» 2022 года из 18 регионов России.

После официального открытия гастрольного тура, студенты выступят в Новосибирске, Кемерово и Красноярске. Финальное выступление пройдет 14 сентября в Иркутске. Участники тура покажут номера семи творческих направлений: театрального, танцевального, инструментального, вокального, журналистики, видео и моды.

- Когда мне поступило предложение поехать в тур Студвесны, я сразу же согласилась. Эмоции переполняют, очень жду момента выступления. Хочется полностью окунуться в постановочный процесс. Очень рада, что выбрали именно меня, потому что это огромный опыт выступлений, и, конечно, представлять Тюменскую область для меня большая честь. Здорово, что существуют такие проекты как Студвесна, в которых мы можем поучаствовать и это выльется во что-то грандиозное, как гастрольный тур, — рассказала Кристина Тихонова.