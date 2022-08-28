В Тюмени прощаются с генерал-майором юстиции Вячеславом Константиновичем Семенченко

Фото: Тюменский Ритуальный Центр

В Тюмени сегодня, 28 августа, прощаются с генерал-майором юстиции Вячеславом Константиновичем Семенченко. Он умер 23 августа 2022 года на 61-м году жизни.

Вячеслав Константинович родился в Тюмени, закончил среднюю школу №22 с похвальной грамотой. А в 1982-м окончил Свердловский юридический институт по специальности "правоведение". Отслужив военную службу по призыву, в 1985-м перешел на службу в органы военной прокуратуры.

В 1988-м он стал заместителем военного прокурора Томского гарнизона СибВО. А в 1991 году Семенченко стал военным прокурором Томского гарнизона Сибирского военного округа и работал в этой должности 18 лет.

С 2009 года он стал начальник управления кадров Главной военной прокуратуры РФ – старшим помощником Главного военного прокурора. В 2010 году указом президента РФ Вячеславу Константиновичу присвоено воинское звание генерал-майора юстиции.

Прощание с Вячеславом Семенченко прошло в ритуальном зале Тюменского ритуального центра "Мемориал".