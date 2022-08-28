Фото: Федерация стрельбы из лука Тюменской области

Тюменский лучный клуб «Пульс» снял документальный фильм «Точка опоры».

Сценарий фильма рассказывает, как молодые люди смогли решить свои проблемы благодаря спорту и живому общению. Проект работы стал одним из победителей грантового конкурса «Моя идея» тюменского мультицентра «Моя территория». На его реализацию выделили 148 тысяч рублей.

- Импульс к творчеству нам, участникам клуба лучной стрельбы, подарил грантовый конкурс. Стали думать, какая тема может заинтересовать не только нас, спортсменов, но и других людей. Оказалось, что у всех есть опыт, как спорт помог справиться с социальными, психологическими проблемами, и поэтому решили рассказать о нем молодежи, своим ровесникам – рассказал автор идеи, готовивший заявку на грант, и руководитель команды, работавшей над фильмом Дмитрий Батурин.

По словам Дмитрия, темы выгорания, потери активной жизненной позиции, страха перед будущим актуальны. Благодаря поддержке и общения с людьми можно пережить сложный жизненный этап, обрести надежду, уверенность в себе, найти выход из тупика.

- Посыл нашего фильма таков: не замыкайтесь в себе, приходите на тренировки, – говорит Дмитрий Батурин.

Он советует заниматься спортом, так как физическая активность дают энергию. Ее дополняют живое общение и взаимная поддержка. Премьера фильма состоялась 26 августа.