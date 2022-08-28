Тюменские выпускники могут пройти стажировку для приобретения опыта

Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области

Тюменские выпускники вузов и СПО могут пройти стажировку для приобретения опыта. Это послужит началом их карьеры.

Такая программа в Тюменской области реализуется с 2009 года. Обратиться могут выпускники, получившие дипломы в течение трех лет, кто находится в процессе поиска работы, а также студенты при наличии ходатайства учебных заведений.

Стажировка длится до 3 месяцев и входит в общий страховой стаж, а также оформляется в трудовой книжке. Каждый участник программы находится под контролем наставника, а после работодатель может принять молодого специалиста на работу или дать ему рекомендацию.

Для того, чтобы попасть на стажировку, нужно обратиться в центр занятости населения со своими документами.