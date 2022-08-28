Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 28 августа 2022 года: заболели 1 101 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 1 101 человека. С начала периода количество заболевших достигло 205 699.

При этом в больницы региона госпитализирован 21 человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умер 4 341 человек.

В России выявлено 46 857 человек с COVID-19, госпитализировано - 2 340. Всего в стране зарегистрировано 19 405 923 случаев. За сутки умерли 83 человека с ковидом, а за весь период зарегистрировано 384 083 смертельных случаев.