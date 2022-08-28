В тюменском реабилитационном центре используются различные методы реабилитации детей с ОВЗ

Фото: АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник"

В тюменском реабилитационном центре «Родник» успешно используются различные методы реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Специалисты используют в своей работе современные аппаратные методики, в частности, аппараты механотерапии - это лечебной физкультуры, имеющий широчайшие возможности, позволяя пациенту пассивно и очень точно совершать движения, которые он не смог бы выполнить собственными силами.

Профессиональное физиотерапевтическое оборудование, созданное для лечения и профилактики заболеваний позвоночника. Ролики массируют мышцы вдоль позвоночника, расслабляя их, заставляя позвонки отодвигаться друг от друга. Тепло и вибрация дают дополнительный расслабляющий эффект.

- Результатом применения этого комплексного метода является механическое воздействие, которое выполняется в двух плоскостях (продольная и поперечная). Происходит выпрямление и растяжение позвоночника, устраняются мышечный спазм, защемления сосудисто-нервного пучка, восстановливается нормальная мобильность позвонков и так далее - рассказала врач-физиотерапевт Вера Смагина.

Она также дополнила, что оборудование позволяет индивидуально настроить все параметры и подходит для детей разного возраста.