В Тюменской области проведут выборочное наблюдение за состоянием здоровья населения Фото: Татьяна Коркина

Тюменьстат оценит состояние здоровья населения региона. Исследование пройдет осенью, а именно: с 5 сентября по 4 октября.

Интервьюеры будут проводить поквартирные обходы и предлагать гражданам пройти опрос.

Для исследования разработано три вида вопросников: в целом для семей, взрослых и детей. Визитеры поинтересуются: насколько граждане удовлетворены медицинской помощью, как питаются, занимаются ли спортом, имеют ли вредные привычки, как оценивают свое самочувствие и самочувствие семьи и т.д.

В Тюменской области планируют опросить 648 домохозяйств, в том числе 432 в городах и 216 – в сельской местности. В ХМАО-Югре - 621 домохозяйство, в ЯНАО – 324.

Данные будут использоваться в обезличенной форме и обобщенном виде в рамках реализации федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография». А также будут учитываться при разработке мер демографической и социальной политики.