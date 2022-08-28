Погода на 28 августа 2022 года в Тюмени: ветер до 11 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 28 августа, в Тюмени ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер будет северо-западный с переходом на западный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днём потеплеет до +20, +25 градусов.

Подробный прогноз смотрите в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В этот день было принято солить огурцы и квасить капусту. Зимой с ними готовили щи, рассольники, а также употребляли с картошкой и хлебом.